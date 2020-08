Addio a Tommaso Tiveron, bimbo di 4 anni morto dopo essere rimasto schiacciato dal cancello della sua casa.

É morto Tommaso Tiveron, il bimbo di 4 anni rimasto schiacciato dal cancello della sua abitazione a Dosson di Casier, comune in provincia di Treviso. Dopo ore di agonia seguiti al tragico incidente, i medici hanno dovuto constatare il suo decesso celebrale.

Morto il bimbo schiacciato dal cancello

Il piccolo era stato portato in ospedale in condizioni disperate dove i sanitari lo avevano sottoposto ad un delicato intervento al cervello. Non è stato però sufficiente a curare le gravissime ferite riportate nella serata di mercoledì 29 luglio quando il cancello di casa lo ha sommerso. Il padre si era già reso conto della gravità della situazione, tanto che poco dopo i fatti aveva affermato che “il suo cervello si sta spegnendo, minuto dopo minuto.

Quest’ultima notte al suo fianco sarà un’agonia terribile, per tutti noi“.

Aveva anche cercato di spiegare l’accaduto alla cronaca locale, affermando che probabilmente l’intenzione di Tommaso era quella di chiudere il cancello. Per ragioni ancora ignote una delle due ante è uscita dal paletto e si è ribaltato su di lui. Ora la commissione scientifica dell’azienda sanitaria trevigiana si riunirà per valutare la possibilità di espiantare gli organi come chiesto dai familiari.

I fatti

Secondo le iniziali ricostruzioni, il piccolo stava giocando nel giardino della sua casa quando all’improvviso il cancello scorrevole è piombato addosso a lui. Il violento impatto ha allarmato i genitori che, giunti sul luogo dell’incidente, hanno visto il figlio intrappolato sotto la struttura metallica. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, arrivati con un’ambulanza e un’automedica, che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale di Treviso.

Qui è stato operato ma dopo poche ore è sopraggiunto il decesso.