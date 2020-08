Un'infermiera di Lucca ha affidato ad un post su Facebook uno sfogo contro chi non rispetta più le norme anti coronavirus.

Giunge dall’ospedale San Luca di Lucca lo sfogo di un’infermiera che si è scagliata contro “tutti quegli imbecilli che continuano a dire che il coronavirus è finito“. Osservando quanti violano le norme anti contagio, la sua sensazione è infatti quella di aver reso vani tutti gli sforzi fatti nei mesi caldi della pandemia.

Coronavirus: lo sfogo di un’infermiera

Dopo aver postato una fotografia con l’abbigliamento di chi lavora nei reparti con pazienti infetti, ha voluto indirizzare la sua rabbia verso chi non rispetta più le nome sul distanziamento sociale e non indossa più le mascherine ma anche al governo, reo di aver dato l’ok ad alcune riaperture come quelle dei locali da ballo.

Queste le sue parole, rimosse poche ore dopo: “Avete fatto bene a riaprire le discoteche, era di primaria necessità.

E fate bene ad andare in giro senza mascherina, fate proprio bene. Meritate l’estinzione“. Poi l’affondo nei confronti di chi si adoperava per elogiare e definire eroi i medici in prima linea e ora sembra aver cambiato atteggiamento: “L’unica medaglia che ci meritiamo è quella per non aver ancora commesso una strage nei confronti dei cretini che popolano questa terra. Riflettete“.

Un post che ha suscitato reazioni opposte e che pare essere giunto anche all’Asl Nord Ovest, che avrebbe ritenuto le parole della donna troppo eccessive così come i toni da lei utilizzati.

Attualmente negli ospedali toscani non ci sono pazienti con coronavirus ricoverati in terapia intensiva, mentre al San Luca ve ne sono tre in quello di degenza ordinaria.