Dopo il contagiato del centro estivo di Cimitile, si allunga la lista degli infetti con un bambino di 5 anni trovato positivo a Nola.

Si allunga la lista dei contagi a Cimitile, dove un bambino di 5 anni di Nola è risultato positivo al tampone, anch’esso venuto in contatto con il giovane contagiato al campo estivo. Ora l’attenzione si concentra su un funerale svolto a Cicciano, dove ha partecipato un amico del giovane infetto.

Attualmente sono circa 200 le persone in isolamento, in attesa dei test.

Contagiato Cimitile: bambino di Nola positivo

In seguito alla scoperta del giovane contagiato al centro estivo di Cimitile, l’Asl locale ha effettuato a tappeto molti test, trovando positivo un bambino di 5 anni di Nola, presente anch’esso al centro estivo.

Il piccolo è asintomatico, ma per l’intera famiglia l’Asl ha predisposto l’isolamento domicilare. In totale risultano 14 casi di covid legati al paziente zero, ora ricoverato al Cotugno di Napoli in terapia subintensiva.





Funerale a Cicciano

Ora però l’attenzione si è spostata a Cicciano, dove ha avuto luogo un funerale in cui avrebbe presenziato un amico del paziente zero, aumentando così la diffusione del contagio. Una volta trovati tutti i contatti, quest’ultimi sono stati messi in isolamento precauzionale.

Si parla di circa 200 persone, in attesa ancora degli esami. Gli ultimi test hanno riscontrato la positività di due bambine.

Il funerale si era svolto lo scorso 21 luglio, e tra i partecipanti è certo il contagio di un secondo soggetto, contatto del paziente zero di Cimitile. Il sindaco della città ha disposto lo scrrening con tampone immediato per tutti partecipanti al funerale.