Scatta l'operazione movida sicura a Salerno in tempi di Covid: il bilancio del primo weekend di agosto.

Proseguono i controlli in Regione Campania a causa del Coronavirus. Per questo motivo, nel corso dell’ultimo fine settimana – dal 31 luglio al 2 agosto – nella città di Salerno è andato in scena il programma ‘movida sicura’ con Forze dell’Ordine, Polizia Locale e Militari dell’Esercito Italiano impegnati a garantire il rispetto delle norme finalizzate per la diffusione del contagio Covid.

Sono state sottoposte a controllo 206 persone con controlli a numerosi locali pubblici – compresi i locali con piste da ballo – procedendo a controllo anche per 57 esercizi commerciali. Di questi, 2 sono stati sanzionati secondo la vigente materia in contrasto alla diffusione del Coronavirus.

Movida sicura a Salerno

Inoltre, per una delle attività commerciali si è resa necessaria la chiusura temporanea, mentre il titolare di altra attività è stato denunciato all’autorità giudiziaria poiché non aveva ottemperato all’ordine di chiusura imposto dalla Polizia Locale.

Inoltre, la Capitaneria di Porto della città di Salerno, sempre nell’ottica di una movida sicura, ha effettuato controlli sul molo ‘Masuccio Salernitano’ in occasione dell’imbarco sui traghetti diretti in Costiera Amalfitana.

Inoltre, sono stati controllati 8 stabilimenti balneari, sanzionando, in questo caso, un gestore per l’assenza di segnalamenti indicanti il distanziamento ed i percorsi ingresso/uscita.

Il bilancio del 2 agosto

Sono sette i casi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Campania su 2194 tamponi esaminati. È quanto rende noto l’Unità di crisi della Regione Campania. Ad oggi il totale dei positivi è pari a 5.016 persone; 337.192 il totale dei tamponi.

Zero i decessi registrati oggi (il totale dei deceduti ad oggi è di 435 persone). Sono tre le persone guarite.