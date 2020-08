La 63enne professoressa di italiano è stata arrestata per aver fatto sesso con la sua alunna, spingendola nella sua trappola.

Una professoressa di italiano di Roma è stata arrestata per aver fatto sesso con una sua alunna di 16 anni. La 63enne nel 2019 aveva iniziato a corteggiare e instaurare un rapporto intimo con la ragazza, caduta poi ingenuamente nella sua trappola.

Dopo un anno, la 17enne ha confessato tutto e per la donna sono scattati gli arresti domicilari.

I carabinieri di Roma, coordinati dal pm Stefano Pizza hanno arrestato una professoressa di italiano che nel 2019 avrebbe fatto sesso con una sua alunna di 16 anni. Per l’intera durata dell’anno accademico, la 63enne avrebbe cercato in tutti i modi di instaurare una rapporto intimo con la 16enne, corteggiandola a più riprese.

Tanti sguardi e parole al miele, lodi spropositate per i tratti somatici della ragazza, che ingenuamente si è fidata della donna. Così come i genitori, che all’inizio hanno pensato che stringere un rapporto di amicizia con una professoressa avrebbe potuto avere effetti benefici per la figlia, per poi ricredersi.



Caduta in trappola

Una volta diventati stretti i rapporti, la 16enne ha incominciato a frequentare la donna anche all’infuori dell’orario scolastico. L’estate passata ha trascorso qualche giorno nella casa vacanze della donna nelle Marche.

Qui i genitori hanno incominciato a insospettirsi, perché al suo ritorno la figlia era completamente cambiata. Schiva, fuggente, triste e preoccupata per un peso che l’affligeva da tempo, ma che non aveva il coraggio di confessare a mamma e papà.

Dopo 4 mesi di relazione clandestina, alla fine la ragazza ha deciso di confessare tutto ai genitori, mostrando loro le chat, foto e messaggi allusivi e ambigui della professoressa.

Un anno dopo la ormai 17enne ha cambiato scuola e da lì è partita l’indagine dei carabinieri che si è conclusa con l‘arresto domiciliare per la professoressa, ritrovata nella casa vacanze delle Marche. Ora i militari stanno portando avanti l’indagine per capire se altre studentesse siano cadute nella stessa trappola dela 16enne.