Hostess Ryanair con febbre dopo volo Milano-Catania: ricoverata in attesa di tampone per il Covid. Scatta la procedura di contact tracing.

Un’hostess della Ryanair, impegnata sul volo Milano-Catania ha riscontrato febbre alta e mal di testa, sintomi riconducibili al Covid. Per questo motivo l’azienda irlandese, in accordo con il Ministero della Salute, sta rintracciando tutti i passeggeri presenti sul velivolo per sottoporli alla quarantena preventiva qualora l’esito del tampone fosse positivo per l’assistente di volo.

La donna si è sottoposta a test sierologico ed è risultata negativa.





Hostess con febbre su Ryanair Milano-Catania

A darne notizia è l’ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della Salute, che ha comunicato di aver attivato all’aeroporto di Catania la procedura di biocontenimento.

La procedura è scattata su richiesta da parte del comandante in seguito al manifestarsi di forte mal di testa e febbre. La hostess Ryanair è stata trasportata dai medici usmaf all’interno della sala arrivi extra Schengen dell’Aeroporto di Catania, uno dei tre aeroporti sanitari del Paese, dove è stata sottoposta a controlli ulteriori. In un secondo momento, invece, la donna è stata portata all’ospedale etneo, Garibaldi, per altri accertamenti.

L’hostess Ryanair, a bordo del volo Milano Malpensa-Catania Fontanarossa, è risultata negativa al sierologico ma è in attesa di tampone: l’esito arriverà soltanto nella giornata di martedì 4 agosto.

La donna è comunque ricoverata e viene tenuta sotto osservazione. La SAC ha immediatamente avviato la sanificazione delle aree all’interno delle quali è transitata la donna. Anche il velivolo della compagnia aerea irlandese è stato sanificato. Contestualmente, sono state attivate precauzionalmente le procedure di identificazione dei passeggeri del volo per il successivo controllo del link epidemiologico qualora la hostess dovesse risultare positiva al Coronavirus.