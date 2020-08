Non bisogna abbassare la guardia sulla lotta al Covid perché si tratta di un virus subdolo e insidioso: le parole di Giuseppe Fiorentino.

Il Covid è subdolo e insidioso, una malattia che se la sottovaluti solo un secondo rischia di riportarti nel vortice di febbraio-marzo: ad affermarlo è il direttore del reparto di Pneumologia del Monaldi, Napoli, Giuseppe Fiorentino. In una lunga intervista concessa a La Repubblica, l’esperto si dice preoccupato soprattutto dai cosiddetti negazionisti, ovvero coloro i quali fanno finta che il Coronavirus non sia più un problema dell’Italia.

A far paura a Fiorentino è soprattutto chi nega la presenza del Covid: “A spaventarmi sono le persone che negano la malattia e che non considerano le misure contenitive. Il virus non cammina né vola, viaggia attraverso di noi”.





Lo pneumologo: “Covid subdolo e insidioso”

Per il direttore di pneumologia del Monaldi non bisogna commettere gli stessi errori fatti da altri Paesi vicino l’Italia. “L’uso della mascherina va ribadito ancor di più. Abbiamo visto gli effetti negativi di Spagna e Germania, per non parlare degli Stati Uniti. Di certo pochi si attengono a quanto è stato consigliato. Nei negozi si entra senza mascherina, i commercianti e gli altri clienti spesso rispondono con superficialità e tracotanza all’invito di rispettare le regole.

A nessuno piace indossarla, ma è per una sicurezza per se stessi per gli altri”.

Infine, Giuseppe Fiorentino ribadisce ancora una volta quelle che sono regole basilari ma utili per poter sconfiggere il Covid: “Distanziamento, lavaggio delle mani, evitare luoghi chiusi specialmente senza mascherina, non manipolare la mascherina in continuo. Forse fino ad ora siamo stati graziati dal virus e speriamo che non si svegli ancora…”.