Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, non è a Formentera con la moglie: la fake news costruita con foto del 2011.

Una fake news rilanciata anche dai grandi quotidiani nazionali: nella giornata di domenica 2 agosto è stata diffusa la notizia secondo cui Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, dopo l’emergenza Coronavirus che ha stravolto la sua città nel periodo invernale, si sia recato a Formentera con la moglie Cristina Parodi per le vacanze estive.

Una notizia che ha suscitato scalpore e rabbia dei cittadini bergamaschi e non solo. Anche perché qualche settimana fa il primo cittadino orobico aveva invitato gli italiani a trascorrere l’estate a Bergamo. E l’idea di vederlo a Formentera cozzava duramente con il suo messaggio. Ebbene, Gori a Formentera, in estate, in compagnia della Parodi, ci è andato davvero. Sì, ma nel 2011.

Giorgio Gori a Formentera? Fake news

Il sindaco di Bergamo è nella sua città anche in pieno agosto. Come scrive Open: “(…) Dov’è Giorgio Gori? Contattato telefonicamente, pensando di trovarlo in Sardegna in compagnia della moglie, dichiara di essere ancora al lavoro a Bergamo e che tra una settimana si trasferirà per trascorrere dieci giorni proprio a Golfo Aranci”.

E ancora: “Venendo a conoscenza dei contenuti diffusi dai titoli delle testate giornalistiche precisa di aver fatto propaganda a favore del turismo della città di Bergamo affinché gli italiani la frequentassero durante le vacanze e di non aver mai promosso lo slogan ‘restiamo in Italia’.

Nel concludere le precisazioni, il sindaco di Bergamo non nasconde il fatto di aver trascorso nel recente passato qualche giorno nella sua abitazione a Formentera”.

Insomma, una fake news su Giorgio Gori a Formentera: il sindaco di Bergamo, infatti, a cavallo tra il 29 e il 31 luglio, ha partecipato a delle iniziative nella città colpita dalla pandemia da Coronavirus.