Attimi di tensione nella mattinata di lunedì 3 agosto: il padre di una bambina di 9 anni ha usato metodi violenti sulla piccola. Alla figlia, a causa dei tanti schiaffi ricevuti, è iniziato a scendere sangue dal naso: nei guai il padre della figlia.

Il tutto si è consumato in pochi minuti: la violenza è avvenuta nei pressi di un bar all’incrocio fra via Schipa e via 95° Reggimento Fanteria, a Lecce. Si tratta di una zona assai frequentata alle prime ore della mattina, per via delle numerose attività commerciali presenti e per la vicinanza a piazza Mazzini.

Padre prende schiaffi la figlia a Lecce

Secondo quanto ricostruito dalle cronache locali, l’uomo era insieme alla bambina, che secondo le testimonianze dei presenti sarebbe entrata nel bar per chiedere aiuto dopo che il padre, durante il percorso, aveva iniziato a prenderla a schiaffi con una violenza da farle sanguinare il naso.

Gli avventori del locale hanno chiamato la Polizia, intervenuta sul posto con due diverse pattuglie. Come riportato dal Quotidiano di Puglia, mentre gli agenti raccoglievano la denuncia e la testimonianza degli avventori del bar che hanno assistito alla scena, una donna anziana si è presa cura della bambina, rasserenandola.

La presenza degli agenti ha riportato la calma mentre l’uomo è stato denunciato per violenza su minori. La bimba di 9 anni ha vissuto una mattinata di vero terrore.