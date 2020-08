Il 16enne era uscito in giardino dopo aver mangiato la pizza con amici. Inutili i soccorsi: il ragazzo era già morto sul colpo.

Nella serata di domenica 2 agosto nel padovano un 16enne è morto, stramazzato al suolo dopo aver mangiato una pizza con degli amici. Il ragazzo era uscito a prendere un po’ d’aria in giardino, quando gli amici non l’hanno più visto fare ritorno in casa.

Purtroppo il 16enne è morto sul colpo, rendendo vani i soccorsi del 118 e dei suoi amici. Lutto nella comunità di Cavino, scossa dalla tragica notizia.

Mangia pizza con amici: morto 16enne

Tragedia a San Giorgio delle Pertiche, nel padovano, dove un 16enne è morto improvvisamente, dopo aver mangiato una pizza con degli amici. Filippo Pedron (l’identità della vittima) si era alzato dal tavolo per andare a prendere un po’ d’aria in giardino, quando si è accasciato al suolo.

Gli amici non vedendolo più tornare e ritrovandolo senza sensi steso a terra, hanno subito chiamato il personale sanitario del 118. Purtroppo sono stati inutili i tentativi di rianimazione dei medici: il giovane era già morto sul colpo. Si indaga sulle cause del decesso, ma solo l’autopsia potrà fornire dettagli sull’origine del malore. L’ipotesi più accreditata al momento resta quella dell’infezione da parte di virus o batteri.







Filippo Pedron era un studente dell’istituto professionale di Cittadella. Lascia nel dolore la mamma Raffaella, il padre Andrea e i fratelli di 3 e 13 anni. La tragica notizia della sua morte ha gettato nella disperazione tutta la comunità di Cavino, paese dove viveva con la famiglia.