Anziana muore cadendo dalle scale, aperta inchiesta su casa di riposo

La Procura di Cremona ha aperto un'inchiesta sulla morta di un'anziana 82enne, precipitata dalle scale di una casa di riposo a Casalmaggiore.

Tragedia in una casa di riposo in provincia di Cremona, dove nella giornata di domenica 2 agosto un’anziana di 82 anni è morta dopo essere precipitata dalle scale d’emergenza della Fondazione Conte Carlo Busi di Casalmaggiore. Sulla vicenda stanno al momento indagando sia i Carabinieri che la Procura della Repubblica di Cremona, la quale ha aperto un’inchiesta con l’obiettivo di accertare se vi siano responsabilità da parte di terzi relativamente alla morte della donna.





Cremona, anziana morta in casa di riposo

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità competenti, subito dopo la colazione l’82enne Eugenia Baroni sarebbe riuscita a recarsi con la propria carrozzina sulle scale esterne di emergenza dell’edificio aprendo, ancora non si sa come, la pesante porta anti incendio che si trovava nei pressi della sua stanza da letto.

Una volta uscita la donna sarebbe però precipitata con la carrozzina lungo la rampa di scale, morendo praticamente sul colpo a seguito della rovinosa caduta.

I dubbi della Procura di Cremona sono relativi proprio all’apertura della porta anti incendio che dà sulle scale d’emergenza, un’azione che risulta molto difficile da compiere soprattutto per una persona di una certa età e con notevoli difficoltà di deambulazione.

Resta infatti da chiarire se la porta in questione fosse semplicemente socchiusa e soprattutto perché non sia scattato l’allarme acustico che dovrebbe partire in automatico una volta che la porta viene aperta. È stata la stessa casa di riposo a segnalare queste incongruenze alla Procura, che nella giornata di lunedì 3 agosto ha inviato un magistrato presso la struttura con l’obiettivo di effettuare i sopralluoghi del caso.