Aumentano i controlli delle forze dell'ordine sulle spiagge pugliesi, dove due lidi sono stati multati per il mancato rispetto delle norme anti Covid.

Nuovi controlli da parte delle forze dell’ordine sul litorale di Gallipoli, dove nelle ultime ore due stabilimenti balneari hanno ricevuto delle multe per il mancato rispetto delle norme anti coronavirus. Per la precisione, i due lidi sono stati sanzionati per non aver distanziato i lettini sulla spiaggia e per non aver fornito dispositivi di protezione individuale ai dipendenti addetti alla ricezione del pubblico.

Entrambi gli stabilimenti balneari si trovano in località Baia Verde, nella parte meridionale della cittadina salentina.





Coronavirus, multe sulle spiagge di Gallipoli

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, al primo stabilimento è stata inflitta una multa di 400 euro per il mancato distanziamento dei lettini sulla spiaggia, mentre nel secondo gli agenti hanno riscontrato la presenza di quattro dipendenti primi della mascherina regolamentare o di altri dispositivi di protezione individuale, infliggendo in quest’ultimo caso una multa di 1.600 euro.

Per quanto riguarda il secondo stabilimento gli uomini dei Carabinieri hanno inoltre contestato un’occupazione abusiva di suolo demaniale per un’area di circa 300 metri quadrati, che era stata attrezzata illecitamente con 27 ombrelloni e 54 sdraio. La zona è stata immediatamente posta sotto sequestro dalle autorità.

Gli assembramenti per Bob Sinclair

Le multe contro gli stabilimenti balneari arrivano peraltro a qualche giorno di distanza dalle polemiche sorte in merito al dj set organizzato da Bob Sinclair proprio a Gallipoli, al quale hanno partecipato circa 2mila persone quasi tutte prive di mascherina e senza alcun tipo di distanziamento sociale.