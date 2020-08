In Sardegna la scuola parte il 22 settembre. Il 20-21 settembre il popolo sardo sarà chiamato a votare il referendum costituzionale.

L’inizio delle scuole in Sardegna sarà posticipato di una settimana. Così è stato deciso dall’assessore Andrea Biancareddu insieme alla giunta regionale. Gli studenti residenti in Sardegna potranno dunque godere di una settimana in più di vacanza dando modo alle scuole di organizzarsi al meglio in vista delle misure anti-Covid.

Al contempo, la regione Sardegna, potrà seguire altre questioni delicate come ad esempio il referendum costituzionale del 20 e del 21 settembre.

Inizio scuole in Sardegna: i dettagli

La decisione che ha portato la regione Sardegna ad aprire le porte delle scuole una settimana dopo non è legata al Coronavirus. Infatti, il 20 e 21 settembre è stato indetto il referendum costituzionale. Il popolo sardo, sarà infatti chiamato a votare la riduzione del numero di parlamentari, nonché l’elezione suppletiva del collegio senatoriale di Sassari.

L’assessore alla pubblica istruzione Andrea Biancareddu, ha inoltre dichiarato che questa scelta parte da una triplice considerazione. Oltre che per le votazioni, la Regione Sardegna ha manifestato la sua volontà di tenere aperta la settimana turistica di un’altra settimana, nonché sostenere gli istituti scolastici che si stanno organizzando in vista di un’apertura in completa sicurezza sia per gli studenti che per il personale.

Un modo quindi per organizzarsi meglio, ma anche per sostenere le strutture turistiche fortemente penalizzate dal Coronavirus.

L’apertura delle scuole nelle altre regioni

Il 14 luglio scorso, il ministro della pubblica istruzione Lucia Azzolina aveva firmato l’ordinanza che decretava l’inizio delle scuole il 14 settembre per la maggior parte delle regioni. In Puglia invece, come in Sardegna inizieranno una settimana dopo e precisamente il 24 settembre. La prima a partire infine sarà la provincia autonoma di Bolzano dove gli studenti inizieranno il 7 Settembre.

Si attende infine la data ufficiale dell’apertura delle scuole in Calabria e in Molise.