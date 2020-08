Le previsioni meteo della prima settimana di agosto rovinano i piani dei vacanzieri: temporali sparsi e temperature in calo in Italia.

Non si registrano miglioramenti rispetto alle iniziali previsioni dal punto di vista climatico per la prima settimana di agosto: le previsioni meteo infatti giocano un brutto scherzo ai vacanzieri italiani che volevano godersi un po’ il sole estivo. Dopo giorni di caldo afoso e torrido è in arrivo una perturbazione che porterà un abbassamento delle temperature e piogge sparse in tutta Italia.

Un vortice di bassa pressione porterà temporali sparsi a cavallo tra martedì 4 e mercoledì 5 agosto.

Il meteo del 4 agosto

Nella giornata odierna saranno numerosi temporali a spasso per il Nord, soprattutto sui comparti orientali e dunque su est Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna. Poi, a scendere, temporali e abbassamento di temperatura anche tra Toscana, Marche, Umbria ed Abruzzo. I valori rischiano di scendere addirittura sotto la media. Andrà meglio al Mezzogiorno dove si registrerà qualche rovescio sulle coste campane e su alcuni tratti della Puglia.

Le previsioni di mercoledì 5 agosto

Mercoledì 5 agosto, invece, i temporali scenderanno verso le Regioni del Sud: ci sarà un miglioramento al Nord con qualche residuo piovasco al mattino su coste friulane, venete e romagnole. Rovesci e temporali localmente forti si registreranno sull’area meridionale della Marche, l’Umbria interna, l’Abruzzo e il Molise. Al Sud preoccupa la Puglia centro-meridionale, la Basilicata, la Campania e comparti nord della Calabria.

Sole, invece, per Sicilia e Sardegna. Si abbasseranno un po’ le temperature dicendo arrivederci a caldo e afa.

Il weekend

Buone notizie per il fine settimana. Da venerdì 7 agosto ci sarà più sole per tutti con le temperature che faranno registrare ovunque un generale ed ulteriore aumento anche se la presenza di una gradevole ventilazione settentrionale, non permetterà eccessi sul fronte caldo.