L'intervento di Nunzio Mogavero durante un incendio in abitazione in provincia di Palermo è stato fondamentale per evitare una tragedia.

Non ci ha pensato su due volte quando ha visto che quattro bimbi erano rimasti intrappolati in un appartamento raggiunto dalle fiamme per un incendio scoppiato all’interno dell’abitazione: un operaio forestale di 49 anni, Nunzio Mogavero, si è arrampicato su un balcone e ha salvato i quattro piccolini.

Il tutto è avvenuto lunedì 3 agosto a Isnello, in provincia di Palermo. Mogavero è stato richiamato dalle grida disperate provenienti da un appartamento del centro storico, situato vicino a una chiesa dove si stava celebrando un funerale. Dopo aver salvato i bimbi dal rogo, l‘uomo è stato costretto a recarsi al nosocomio locale per una ferita alla gamba.

Nunzio Mogavero: l’eroe di Palermo

Secondo quanto riportato dalle cronache locali, sembrerebbe che l’incendio nell’appartamento a Isnello, provincia di Palermo, sia stato provocato da un cortocircuito. Le fiamme sono divampate al piano terra dell’abitazione e si sono propagate al primo piano dove si trovavano tre sorelline e un loro cuginetto. La madre non era in casa poiché era andata a fare la spesa.

Nunzio Mogavero, così, è intervenuto celermente: l’ingresso dal portone non è stato possibile poiché bloccato dalle fiamme.

Con l’ausilio di due carabinieri – presenti sul posto perché partecipavano a un funerale nella chiesa vicina – l‘operaio 49enne ha raggiunto il balcone sito al primo piano; ha quindi afferrato i piccoli e a uno a uno li ha calati dall’alto porgendoli alle persone che si erano radunate sulla strada.

Ne aveva salvati tre e pensava di aver finito il suo lavoro. Fortunatamente, però, Nunzio Mogavero ha sentito il richiamo di una bambina di tre anni che era rimasta all’interno dell’appartamento.

L’uomo è tornato indietro e ha salvato la bimba. Non è la prima volta che il 49enne forestale si rende protagonista di gesti di estremo altruismo: nel 2019 ha tratto in salvo un turista che si era perso nei boschi e in precedenza aveva salvato un daino intrappolato in una rete metallica.