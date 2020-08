L'utente ha querelato il professore Roberto Burioni con l'accusa di diffamazione per frasi colorite espresse nei suoi confronti su Twitter.

Il noto virologo Roberto Burioni è stato querelato per diffamazione. Il professore del San Raffale avrebbe sostenuto scambi social “coloriti” con un utente che lo avrebbe coinvolto in un dibattito, poi pubblicato dallo stesso Burioni su Twitter dal titolo “Conversazioni con i babbei, 2019”.

Burioni nei guai: querelato per diffamazione

Il virologo Roberto Burioni potrebbe finire in tribunale: un utente sui social ha querelato per diffamazione, dopo numerosi scambi di opinione sfociati in sfoghi più “coloriti” del previsto.

Il web è pieno di gente che ama discutere e avere ragione su tutto; prima ancora della pandemia di coronavirus in Italia, il professore dell’Università San Raffaele di Milano aveva sostenuto un dibattito molto acceso con un utente sul tema dei vaccini, proponendo addirittura un confronto televisivo con lo stesso professore per decretare chi avesse ragione.

Burioni sul suo profilo Twitter aveva riportato l’intero scambio, con un post dal titolo “Conversazioni con i babbei, 2019″. Ecco le frasi incriminate che avrebbero spinto l’utente all’incontro in tribunale.





“Stai attento perché mi sembri come uno di quei ripetenti che non afferrano bene il concetto al primo colpo, non ti sei nemmeno laureato”;

«”Io ho studiato e ho avuto posti di responsabilità, mentre uno come te non viene assunto nemmeno per pulire i cessi”;

“Sei solo un ignorante molto arrogante con una connessione a internet”;

“Segui il mio corso, prendendo appunti e in rigoroso silenzio”;