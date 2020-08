Sulla strada principale della Sardegna, un camion si è ribaltato, prendendo fuoco. Immediato l'intervento dei vigili che hanno domato le fiamme.

Nel primo pomeriggio di giovedì 6 agosto un camion si è ribaltato sulla 131, strada principale che collega la Sardegna. Il mezzo pesante ha poi preso fuoco, intressando al campagna circostante. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme.

Il conducente è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso, ma non è in pericolo di vita.

Camion ribaltato in Sardegna prende fuoco

Intorno alle 13 di giovedì 6 agosto un camion si è ribaltato sulla 131, la strada principale che collega la Sardegna, prendendo fuoco. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno dovuto spegnere le fiamme sul tratto di strada interessato.

Sul posto i sanitari del 118 hanno estratto il conducente dal mezzo pesante.

L’uomo di origine moldava è stato poi trasportato con l’elisoccorso in ospedale, ma non è in pericolo di vita.

La strada principale è stata chiusa in entrambe le direzioni per permettere ai vigili di domare le fiamme che si sono propagate nelle campagne vicine. Dopo qualche ora, la Statale 131 è stata riaperta in direzione Nord.



Il comunicato dei Vigili del Fuoco

“L’autoarticolato condotto da un autista di nazionalità moldava, viaggiava in direzione Cagliari. Per cause in corso di accertamento ha sbandato, ribaltandosi e intraversandosi lungo la carreggiata. A seguito dell’urto si è sviluppato un incendio sulla parte anteriore dell’automezzo che ha interessato anche la vegetazione circostante”, hanno spiegato in un comunicato i Vigili del Fuoco.

“Il conducente dell’automezzo che trasportava della frutta, ha riportato delle contusioni varie ma si è presentato ai soccorritori cosciente e non in pericolo di vita.

Sul posto, oltre al 118 con il servizio di elisoccorso, sono intervenuti Polizia e Carabinieri. Al momento la circolazione viene garantita su una sola corsia di marcia e sta giungendo dal Comando dei Vigili del Fuoco di Sassari una autogru per la rimozione del pesante autoarticolato coinvolto”, conclude la nota.