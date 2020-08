Alessia Logli, figlia di Roberta Ragusa, incoronata Miss in un concorso di bellezza a Pescara.

La figlia di Roberta Ragusa, Alessia Logli, ha vinto un concorso di bellezza a Pescara. La diciannovenne ha trionfato nel ‘Miss Grand Prix on the web 2020’, concorso di bellezza che l’ha vista come la concorrente più votata dal web.

La giovane, nella finale svoltasi sabato 1 agosto nella città abruzzese, ha conquistato soprattutto la giuria popolare. Alessia è la figlia 19enne di Roberta Ragusa, donna scomparsa tra il 12 e il 13 gennaio 2012 nel pisano. La giovane, in diverse occasioni, è apparsa sui media per parlare della tragica vicenda di mamma Roberta Ragusa. Durante il concorso di bellezza svoltosi a Pescara ha risposto ad alcune domande senza però entrare mai nel merito della vicenda.





Alessia Logli, figlia di Roberta Ragusa

La passione per i concorsi di bellezza e la moda Alessia li ha ereditati da mamma Roberta Ragusa. Ma questa passione è emersa durante il periodo Covid: “È successo durante il lockdown. Non uscendo di casa, passavo molto più tempo di prima al telefono e sui social, ho notato questo concorso dove selezionavano ragazze sul web e ho deciso di partecipare per la Rete – ha raccontato Alessia Logli a Il Mattino -.

Il mondo della moda mi è sempre piaciuto molto ma non avevo fatto nulla di concreto prima per cercare di avvicinarmi al settore”.

Visualizza questo post su Instagram #summertime 💦 Un post condiviso da Alessia Logli (@alessia.logli) in data: 20 Lug 2020 alle ore 8:15 PDT



La giovane Alessia Logli spiega come non le vadano giù gli attacchi su Instagram: “Mi insultano perché pubblico foto nelle quali sorrido, mi hanno chiesto come faccio a non stare mai male.

Per me il dolore è un fatto personale, non è qualcosa da mostrare e quando lo si fa è falso”, ha spiegato la diciannovenne. Il suo sogno è quello di lavorare nel mondo della moda, settore che Alessia ama grazie alla passione trasmessa da mamma Roberta. “Mi permetteva di scegliere da sola i vestiti da indossare. Entrare nel mondo del fashion sarebbe quasi portare avanti quel gioco. Penso sarebbe stata davvero felice del titolo che ho conquistato.

Mi ha sostenuta ogni giorno. Gli abiti mi sono sempre piaciuti, credo di avere preso questa passione dalla mamma”.