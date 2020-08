Incidente a Jesolo, auto contro moto: morto l’albergatore Roberto Stella

É di un morto il bilancio di un incidente stradale che ha avuto luogo a Jesolo: una moto si è schiantata contro un'auto.

Tragedia a Jesolo, dove un noto albergatore della zona ha perso la vita in un incidente stradale: lo scontro tra la sua moto e un’auto gli è stato fatale tanto da farlo morire sul colpo rendendo vano ogni tentativo di rianimazione.

Incidente a Jesolo: auto contro moto

L’episodio si è verificato precisamente in via Equilio al Lido, in corrispondenza dell’incrocio con una strada laterale, intorno alle 13 di giovedì 6 agosto 2020. Secondo le prime ricostruzioni Roberto Borella, titolare dell’Hotel Trento e vittima del sinistro, stava viaggiando a bordo della sua moto, una Vespa 250, quando improvvisamente ha impattato contro un’auto che lo ha fatto sbalzare dalla sella del motociclo e lo ha scaraventato a terra.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti prontamente sul luogo dell’incidente, hanno tentato invano di rianimare l’uomo di 56 anni. Le ferite riportate si sono però rivelate troppo gravi tanto che l’unica cosa che hanno potuto fare è constatare il suo decesso sul colpo.

Non si sa nulla del conducente della Bmw, un ragazzo di 23 anni residente in provincia di Treviso che le forze dell’ordine indagheranno per omicidio colposo.

Tanti i messaggi di cordoglio comparsi sui social network che esprimono solidarietà e vicinanza alla famiglia dell’albergatore. “Ti vogliamo ricordare così, proprio com’eri tu, sempre col sorriso e con una battuta pronta per strapparti una risata anche se la giornata andava storta” ha per esempio scritto la pagina Facebook del Pub Route 66 d Jesolo. A loro hanno fatto eco amici e conoscenti.