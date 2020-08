Nuovi sette contagi in Puglia dopo dopo aver processato oltre 2.200 tamponi. Deliberata l'apertura delle nuove campagne di screening.

Via libera ai test sierologici a 25 euro nella regione Puglia. Essi saranno effettuati solamente nei laboratori pubblici o in quelli autorizzati (solo ed esclusivamente) sotto sorveglianza dei medici. La Puglia ha approvato i protocolli di sorveglianza dopo le linee guida rese note nel mese di maggio.

Esse riguardano, principalmente, gli operatori sanitari. In teoria, i test sono aperti anche alla popolazione generale: i cittadini potranno effettivamente eseguire il test sierologico, non prima della prescrizione “bianca”, tramite il pagamento di 25 euro. Tuttavia, come afferma la Gazzetta del mezzogiorno, tale iniziativa rischia di essere “poco più di una curiosità”.

Puglia, al via i test sierologici

Al via i test sierologici a 25 euro nella regione Puglia. Dopo la delibera da parte del capo dipartimento Salute Vito Montanaro, il quale ha preso atto dell’operato di un gruppo di esperti diretti da Lucia Bisceglia (dirigente medico di Aress) è stata legittimata l’apertura delle campagne di screening sugli operatori sanitari.

Campagne che potranno essere estese anche al personale del 118 e del Sanitaservice. Il fine è quello di prepararsi a un’eventuale seconda ondata che potrebbe giungere dopo l’estate.





Puglia, nuovi sette contagi

Nuovi sette contagi da coronavirus in Puglia scoperti dopo un controllo effettuato su oltre 2.200 tamponi.

Per la precisione ne risultano tre in provincia di Bari, due in provincia di Lecce, uno in provincia di Foggia e uno in provincia di Taranto. Al momento non si registrano decessi. Effettuati da inizio emergenza almeno 251.470 test. Sono 158 i casi attualmente positivi, mentre sono 3.974 i pazienti guariti. I ricoverati risultano essere 24.