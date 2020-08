Due 18enni sono risultati positivi al Covid in provincia di Macerata dopo essere tornati dalla Grecia. Si teme un nuovo focolaio.

Sono andati in vacanza in Grecia e quando sono tornati hanno deciso di prendere parte a una festa di giovanissimi a Macerata: così, adesso, nelle Marche torna l’incubo Covid. Protagonisti della vicenda due sfortunati ragazzi di 18 anni, tornati dal viaggio di maturità in Grecia: hanno partecipato a una festa senza sapere di essere positivi al Coronavirus.

Una volta rientrati, il padre di uno dei ragazzi ha chiesto al figlio, in via del tutto preventiva, di sottoporsi al tampone, per sicurezza. Hanno scoperto di aver contratto l’infezione pandemica. Ma solo dopo aver partecipato a una festa con migliaia di ragazzi: per questo è scattato immediatamente l’allarme per la potenziale diffusione del contagio anche ad altri giovani del posto.

Covid a Macerata: positivi due 18enni

L’area di Macerata, finora, ha registrato pochi casi di positivi al Covid, tant’è che il primo cittadino di Montelupone Rolando Pecora ha ricordato di come il suo paese sia Covid free da 40 giorni. Ora, però, c’è il rischio che il virus possa tornare a circolare.

Le Ausl (Autorità Sanitarie Locali) sono al lavoro per ricostruire il link epidemiologico e la catena di contatti avuti dai due 18enni dopo il loro ritorno dalla Grecia e in particolare durante la festa a cui hanno preso parte.

Successivamente, sarà la volta di test e tamponi per capire se altre persone possano essere state infettate. Adesso si teme un nuovo cluster in Italia.