Covid, aumentano i casi in Sardegna: nuovo positivo a Sestu

Aumentano i casi Covid in Sardegna: nuovo positivo a Sestu. La nota del sindaco.

Torna a salire il contagio da Covid in Sardegna. Altri 3 nuovi casi sono stati segnalati a Cagliari (una coppia di Quartu rientrata da un viaggio in Slovacchia) e un nuovo caso nella provincia Sud della Sardegna. Sono aumentati anche i ricoverati che adesso sono 7 (+2), nessuno in terapia intensiva, mentre 48 sono le persone in isolamento domiciliare.

Il trend complessivo delle infezioni è in crescita, come certifica il monitoraggio della Fondazione Gimbe: in totale 1.430 i positivi in Sardegna con 110.821 tamponi. Invariato il numero delle vittime, pari a 134. E adesso un nuovo caso Covid, sempre sull’isola, si segnala a Sestu.

Covid, aumentano i casi in Sardegna

A rendere noto il ritorno del Covid a Sestu è la sindaca Paola Secci, con una nota su Facebook. “Sono trascorsi piu di 2 mesi dalla lieta notizia comunicatami dall’ATS sulla guarigione di tutti i nostri concittadini che avevano contratto il Covid – spiega il primo cittadino sardo -. Purtroppo invece oggi vi devo comunicare che il virus si è di nuovo manifestato nel nostro Comune. Un nostro concittadino è risultato positivo al Coronavirus, sta bene e si trova in isolamento domiciliare.

La situazione è comunque sotto controllo e le autorità sanitarie si sono occupate, come da protocollo, di avvertire sia i familiari che tutte le persone entrate in contatto con questa persona”.



Il sindaco di Sestu invita i suoi concittadini a proseguire con le regole prudenziali di distanziamento per contrastare Covid: “Siamo stati bravi nel limitare i contagi anche nel periodo critico – conclude – e sono sicura che continueremo, con grande senso di responsabilità e consapevolezza, a contrastare il virus per il nostro bene e di tutta la comunità”.