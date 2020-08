L'anziano proprietario del gallo ha ricevuto una multa dai vicini perché il gallo ogni mattina canterebbe alle 4.30.

Il suo gallo canta presto la mattina, e per questo motivo i vicini di casa hanno deciso di far recapitare una multa da 166 euro all’anziano proprietario. Il fatto è accaduto nel Lodigiano, quando l’83enne ha deciso di riprendere con sé per qualche settimana l’animale, affidato 10 anni prima ad un amico, partito poi per le vacanze.

L’anziano si rivolgerà alla Questura per contestare la denuncia.

Nel Lodigiano un 83enne proprietario di una gallo si è visto recapitare una multa da 166 euro da parte dei vicini perché il suo animale di mattina canta sempre troppo presto. Il fatto è accaduto ad un ex muratore di Castiraga Vidardo che da qualche settimana teneva l’animale con sé in giardino, per fare una favore ad un amico.





L’anziano aveva affidato il gallo ben 10 anni prima ad un amico che una volta partito per le vacanze avrebbe chiesto all’83enne di tenerlo fino al suo ritorno. I vicini di casa però non hanno affatto gradito il nuovo ospite del quartiere, visto che per alcune mattine il gallo avrebbe cantato alle 4.30, contravvenendo così al regolamento imposto dal comune che vieta il disturbo da animali dalle 22 alle 8 di mattina.

Così un vigile una volta accertato che il gallo effettivamente cantasse alle 4.30, ha subito chiesto al pensionato di zittire l’animale, per evitare ulteriori richiami e denunce da parte dei vicini. Quando è tornato però la situazione non era cambiata. Ora l’uomo ha dichiarato di voler rivolgersi in questura per contestare il verbale.