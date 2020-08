Rimorchio con 30 tonnellate di marmo si spezza: paura sull’Aurelia

Il rimorchio di un tir che caricava circa 30 tonnellate di marmo si è spezzato in due sull'Aurelia. Non ci sarebbero feriti. Traffico in tilt.

Dopo il grave incidente al chilometro 32, dove un’auto ha preso fuoco, il rimorchio di un camion si è spezzato a causa del blocco di marmo di circa trenta tonnellate che caricava: tragedia sfiorata sull’Aurelia.

Rimorchio spezzato sull’Aurelia

Un blocco di marmo di circa trenta tonnellate ha spezzato in due il rimorchio sul quale era caricato: tanta paura tra gli automobilisti che viaggiavano sull’Aurelia, ma fortunatamente non si segnalano feriti e vittime né gravi danni. È successo nella giornata di giovedì 6 agosto mentre il camion usciva dal deposito della ditta Greta Marmi.

Si è sfiorata la tragedia in un tratto di strada molto trafficato: il blocco avrebbe potuto danneggiare gravemente molti veicoli di passaggio e colpire qualche passante.

È una fortuna che ciò non sia accaduto. La motrice era già immessa sull’Aurelia quando il rimorchio ha ceduto. In seguito all’incidente la strada è rimasta momentaneamente bloccata. Così si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni: traffico in tilt per circa un’ora.

Solo poco tempo prima alla rotatoria di Turigliano, nella stessa zona, un camion con carichi di marmo aveva perso parte del carico, colpendo un’auto e agitando moltissimo la guidatrice.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, che hanno eseguito i rilievi del caso e gestito il traffico paralizzato. Pare non siano state emesse sanzioni. Quindi il carico e il mezzo pesante erano in regola, eppure resta il problema (e il grave rischio) legato ai sovraccarichi e alla perdita di blocchi e lastre su strada.



L’incidente sull’Aurelia potrebbe essersi verificato perché il blocco era stato caricato male oppure perché quel rimorchio non era in grado di supportare il peso del carico. Si esclude, invece, l’ipotesi dell’usura del rimorchio. Infatti, è un nuovissimo camion di marca Man a essere rimasto coinvolto nell’incidente.