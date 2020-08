Scomparsa Viviana Parisi: prelievi da 500 euro nei giorni precedenti alla sparizione.

Diventa sempre più fitto il caso di Viviana Parisi, la dj siciliana di 43 anni scomparsa insieme al figlio di 4 anni, Gioele, dopo un incidente in autostrada. Non si trova da quattro giorni e la procura per questo indaga per sequestro di persona, ma i dubbi sono ancora molti.

Nel dettaglio, stando a quanto riferito da Il Giorno, sembra che la donna nei giorni prima della sparizione avesse effettuato dei prelievi bancomat per il valore di 500 euro.

Scomparsa Viviana Parisi, i prelievi da 500 euro

Inoltre, sempre secondo Il Giorno, si sospetta che qualcuno possa averla aiutata nella fuga: da tempo, infatti, sui social scriveva di voler tornare nella sua Torino.

L’impressione insomma è che Viviana meditasse da giorni di allontanarsi, tanto che l’incidente in seguito al quale è sparita è avvenuto a circa 100 km da casa, quando in verità aveva detto di essere uscita per andare al centro commerciale a comprare le scarpe per Gioiele. Sembra inoltre che la donna, causa pandemia di coronavirus, avesse iniziato a soffrire di attacchi di panico ben presto sfociati in un’acuta depressione. Il lockdown aveva bloccato totalmente il suo lavoro di dj, costringendola al ruolo di casalinga.





Il marito di Viviana Parisi, Daniele, ha rivolto alla moglie un disperato appello, sui social e tv: “Ti aspetto, ti amo, mi mancate tantissimo”. Secondo quanto ricostruito, dopo l’incidente, qualcuno ha visto Viviana, forse la aiutata: un parente? Un amico? Uno sconosciuto? È entrata in un auto lungo la A20 o ha davvero scavalcato il guard-rail per dileguarsi nei boschi così come si era detto? Ma soprattutto, dove è finita? I dubbi sono ancora molti.