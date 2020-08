Luigino Parisi, padre di Viviana, la dj morta a Caronia, ha parlato della scomparsa della figlia. Ricerche in corso per il nipote Gioele.

Luigino Parisi, padre di Viviana ha parlato della scomparsa della figlia, ritrovata senza vita lo scorso 8 agosto a Caronia. Il padre della dj 43enne chiede giustizia: “Me l’hanno ammazzata, lei non lo avrebbe mai fatto”. Ora la famiglia chiede a gran voce di sapere dove si trova il nipote: “Vogliamo sapere dov’è Gioele”.

Morte Viviana Parisi, lo strazio del padre

Sul quotidiano La Stampa Luigino Parisi, padre di Viviana ha parlato della morte della dj 43enne, ritrovata esanime a Caronia dopo una settimana di ricerche: “L’hanno ammazzata. Le hanno fatta del male, lei non si sarebbe mai uccisa“.

Il corpo della donna è stato ritrovato a circa un km e mezzo dal luogo dell’incidente stradale, ma con lei non c’era il figlio di 4 anni Gioele.

La famiglia spera di poter riabbracciare il nipote: “Vogliamo solo sapere dov’è nostro nipote“.





La depressione della madre

Ai microfoni della Stampa ha parlato solo il padre di Viviana, perché la madre Carmela non è riuscita a dire una parla dopo aver saputo della tragica morte della figlia.

“Mia moglie non riesce nemmeno a parlare. E io ho appena preso una pastiglia”, dichiara Luigino. “Si sentivano al telefono tutti i giorni, per darsi coraggio. Viviana aveva infatti sviluppato una depressione dovuta alla pandemia e al lockdown. Temeva soprattutto per la sua salute, del marito e del loro bambino, Gioele“.

Nell’ultima settimana solo la speranza ha tenuto in piedi la madre Carmela, ma alla notizia della scomparsa di figlia e nipote, la donna si è rinchiusa in se stessa.