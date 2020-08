Viviana Parisi è stata ritrovata a Caronia, ma rimangono un mistero i 20 minuti di percorso tracciati dalla donna dopo la sua fuga dal'incidente.

Gli inquirenti sarebbero al lavoro per ricostruire un buco di 20 minuti nel percorso fatto da Viviana Parisi, la Dj 43enne ritrovata senza vita a Caronia. Continuano le ricerche per il figlio Gioele, partito con la donna, ma scomparso improvvisamente quando è rientrata in autostrada.

Caso Viviana Parisi: mistero sul percorso

Viviana Parisi è stata ritrovata nella giornata di sabato 8 agosto a Caronia, ma secondo gli inquirenti rimangono da spiegare i circa 20 minuti di percorso effettuato dalla donna prima di morire nel bosco.

Come sappiamo, la 43enne originaria di Torino era scappata con il figlio Gioele in seguito all’incidente sull’autostrada A/20, uscendo dal casello di Sant’Agata. Da lì gli inquirenti non sono più riusciti a ricostruire le tracce della donna, fino al ritrovamento del cadavere in un bosco lontano circa un km e mezzo.

Che cosa è successo in quei 20 minuti? Cosa ha fatto a Sant’Agata la Dj? Ha lasciato Gioele a qualcuno? Tutte domande a cui stanno cercando di rispondere gli investigatori. Nelle prossime ore l’autopsia potrebbe già fornire indizi utili sulle cause del decesso e magari riempire minuti di quell’ultimo chilometro percorso da Viviana prima di morire.



La dinamica della fuga

Viviana Parisi nella giornata di lunedì 3 agosto era scappata in seguito ad un banale incidente avvenuto all’altezza di Milazzo, abbandonando la sua Opel e scavalcando con il figlio di 4 anni il guardrail, facendo così perdere le sue tracce.

Dopo giorni di ricerche, il suo corpo è stato ritrovato esanime in un bosco situato a circa 1 km e mezzo dal luogo dell’incidente. Viviana era stesa a terra, a pancia in giù e senza una scarpa, con il corpo sfigurato probabilmente dagli animali selvatici della zona.

Secondo i primi rilevamenti, la donna sarebbe morta qualche giorno prima del suo ritrovamento. Rimane da chiarire se la donna abbia incontrato un malintenzionato oppure sia morta in seguito all’estenuante fuga.