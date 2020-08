Giulia salva l'amica in un incidente e perde una gamba, lei organizza una raccolta fondi per le cure mediche. Una storia d'amicizia

Una storia di amicizia, di chi darebbe la propria vita per salvare quella dell’altra. Così è successo a Giulia e Chiara, che, nella sfortuna, ora sono più legate che mai. Giulia ha perso una gamba per salvare l’amica da un incidente e Chiara ha ricambiato organizzando una raccolta fondi.

Due amiche coinvolte in incidente

“Ciao a tutti, sono Chiara la ragazza a sinistra della foto, mentre al mio fianco c’è Giulia, la mia migliore amica -si legge in una pagina web dedicata alla raccolta fondi-. Eravamo sedute su un muretto, quando all’improvviso siamo state investite da un’auto.

Giulia, seduta accanto a me, si è resa conto per prima del pericolo, e mi ha spinto salvandomi dal drammatico impatto. Io sono rimasta illesa ma la gamba sinistra di Giulia è rimasta compromessa. I sanitari, vista la grave situazione, pur di salvare la vita di Giulia, hanno deciso per l’amputazione”. Una storia di coraggio, quella di Giulia che, il 31 luglio, ha spinto via l’amica per evitarle l’impatto con l’auto.

Ora Chiara Memoli, 18enne salernitana, ha voluto a suo modo ricambiare.





La raccolta fondi per Giulia

“Giulia ha 18 anni, ha ancora una vita davanti e sogna di fare tantissime cose, ed io voglio fare in modo che possa prendere in mano la sua vita, realizzare tutti i suoi sogni -si conclude l’appello di Chiara- ed esprimerle gratitudine per il suo gesto eroico”.

Chiara ha lanciato la raccolta fondi su Gofoundme: i proventi serviranno per le cure mediche della sua migliore amica. Una storia di amicizia, quella di Giulia e Chiara, che resiste anche alle avversità.