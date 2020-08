Trovati cuccioli di cane abbandonati in un sacchetto dell'immondizia. Di loro, quattro si sono salvati e cercano una famiglia da amare

Una storia purtroppo ormai sempre più ricorrente, quella di abbandonare cuccioli di cane o gatto indesiderati e gettarli via come se fossero rifiuti. Questa volta è successo a Pesaro, dove due uomini, mentre erano in cerca di tartufi, hanno trovato ben altro.

Cuccioli di cane in sacchetto immondizia

Un gesto di estrema crudeltà verso gli animali, quello di gettarli via come se fossero immondizia. È accaduto a Peglio, in provincia di Pesaro. Due cercatori di tartufi, in giro per il paese montano, sono stati insospettiti da degli strani rumori provenienti da un sacchetto, lasciato in mezzo agli alberi.

Erano i guaiti dei piccoli cagnolini all’interno. Gli uomini hanno aperto il sacchetto e hanno trovato sei cuccioli di cane, appena nati, che sembrano appartenere ai molossoidi. Dei sei cuccioli, però, due non sono sopravvissuti. Gli altri quattro sono riusciti a sopravvivere, anche se disidratati e in forte stato di ipotermia.



Il gesto crudele

Appena i due uomini hanno scoperto cosa conteneva il sacchetto hanno avvertito il 112, che è intervenuto per salvare i cuccioli, talmente piccoli da stare nel palmo di una mano. I cagnolini sono stati presi a carico dal servizio veterinario dell’Asur locale, mentre aspettano di trovare qualcuno che gli voglia veramente bene. Ma chi ha commesso un gesto di tale crudeltà deve pagare, infatti i carabinieri forestali della stazione di Mercatello del Metauro stanno indagano per risalire alla figura che ha abbandonato i poveri animali.