Sarà un Ferragosto 2020 all'insegna del caldo secondo le prevision meteo: alcune zone potrebbero toccare i 40 gradi.

Nonostante inizialmente i meteorologi avevano previsto un Ferragosto soleggiato al Centro-Sud e più incerto al Nord con possibili temporali, le ultime previsioni meteo parlano di un weekend di caldo africano diffuso su tutta la penisola.

Previsioni meteo per Ferragosto

L’anticiclone africano che nei primi giorni del mese ha riportato sull’Italia un clima afoso e alte temperature dovrebbe infatti scongiurare incursioni di aria fredda provenienti da Nord e regalare giornate di sole ovunque. Sabato 15 sarà caratterizzato da cielo limpido e sole splendente, che in alcune zone potrebbe far raggiungere picchi di 40 gradi. Questi sono previsti in particolare nell’entroterra di Sicilia e Sardegna.

Saranno comunque molti i termometri delle grandi città che segneranno 32-25 gradi, specie nelle aree interne del Centro e nella Val Padana.

Una giornata quindi all’insegna del caldo che renderà possibili escursioni al mare o in montagna, anche se l’emergenza sanitaria non consentirà lo svolgimento delle canoniche feste in spiaggia.

Stessa situazione si ripeterà domenica 16 agosto, quando il cielo dovrebbe continuare ad essere sgombro di nuvole e il caldo sopra la norma diffuso in quasi tutte le regioni. A differenza però di Ferragosto, in cui i meteorologi escludono pioggia e temporali, nel corso della giornata le aree alpine e prealpine potrebbero vivere una maggiore instabilità.

Qui e sui rilievi della dorsale appenninica centro-settentrionale saranno infatti possibili fenomeni piovosi o temporali estivi diffusi localmente.