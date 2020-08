Una coppia ha avuto dei rapporti sulla spiaggia dell'amore di San Teodoro.

Una coppia ha avuto dei rapporti in spiaggia a San Teodoro. Stiamo parlando della Spiaggia di Cala d’Ambra a San Teodoro, dove si trova la famosa discoteca Ambra Night, che viene chiamata anche “spiaggia dell’amore”. Un nome che probabilmente è stato preso alla lettera da questi due ragazzi che non sono riusciti a resistere alla passione e si sono lasciati andare senza curarsi troppo delle persone che c’erano intorno, che li hanno ripresi.

Rapporti in spiaggia a San Teodoro

Dopo le nottate in discoteca i ragazzi amano trascorrere il tempo sulla spiaggia, in attesa dell’alba, ridendo e scherzando in compagnia. In questo caso la coppia ha pensato proprio a tutto e senza minimamente interessarsi delle persone intorno ha deciso di avere un rapporto in totale libertà direttamente sulla spiaggia.

Capita spesso di beccare delle coppiette travolte dalla passione e probabilmente anche dall’alcool su questa spiaggia. Non è certo la prima volta che dei giovani si spingono oltre sotto gli occhi delle persone che passeggiano sulla spiaggia.





Se alcune coppie riescono ad appartarsi talmente bene da non essere viste, alcune di queste non ci riescono e finiscono nei video hot registrati dai passanti o dagli altri ragazzi che escono dalla discoteca, che si fermano per registrare con il proprio smartphone.

Questo è quello che è successo alla coppia protagonista di un video diventato virale. Si tratta di due ragazzi che hanno avuto un rapporto tra i cespugli sulla spiaggia. Questa scena non è passata inosservata ed è stata condivisa su tutti i social network.