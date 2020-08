"Pensiamo che qualcuno li abbia aggrediti o uccisi o che degli animali li abbiano assaliti e ammazzati”. A dirlo sono gli amici del marito di Viviana.

Non si arresta lo sconcerto per quanto accaduto nel Messinese e si allarga il giallo attorno alla vicenda che ha smosso la cronaca nostrana. Si infittisce il mistero ed è una corsa contro il tempo alla ricerca del piccolo Gioele. Dopo 8 giorni di ricerche, ancora nessuna traccia del bambino di 4 anni.

Nel vertice di prefettura si è deciso di estendere le ricerche alle zone limitrofe al bosco in cui la madre è stata ritrovata senza vita. Le indagini, in particolare, si concertano attorno a Sant’Agata Militello, dove Viviana si è fermata 23 minuti prima di ripartire. Poco dopo però il suo viaggio si sarebbe arrestato, prima a causa del lieve incidente in autostrada e poi con la morte della 43enne. Le cause potranno essere chiarite solo con gli esiti dell’autopsia.

Il suo stato non era dei migliori, forse era confusa o forse disperata. Al vaglio degli inquirenti si setacciano una molteplicità di ipotesi. Intanto però, gli amici del marito di Viviana Parisi non credono all’ipotesi del suicidio. Per loro, la donna non si sarebbe uccisa né sarebbe stata in grado di fare del male al suo bimbo.

Amici del marito di Viviana Parisi, le parole

Sulla vicenda della morte di Viviana Parisi e la scomparsa del piccolo Gioele sono intervenuti anche due amici del marito, Daniele Mondello.

Loro non credono all’ipotesi del suicidio: “Non crediamo che Viviana si sia uccisa o abbia ucciso Gioele. Pensiamo che qualcuno li abbia aggrediti o uccisi o che degli animali che qui si muovono in branchi li abbiano assaliti e ammazzati”.



I due amici, le cui parole sono state riportate dall’Ansa, hanno aggiunto: ”È vero, Viviana ha passato dei brutti momenti, ma non avrebbe mai ammazzato Gioele. Era troppo attaccata a lui”.