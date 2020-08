L'epidemiologo Lopalco ha esortato i cittadini a trascorrere le vacanze estive in Italia per evitare contagi da coronavirus dall'estero.

I numerosi casi di importazione dei contagi da Spagna, Malta, Grecia e Croazia hanno spinto il ricercatore Pier Luigi Lopalco a consigliare ai cittadini di trascorrere delle vacanze in Italia e non all’estero per evitare di riaccendere l’epidemia di coronavirus nel nostro paese.

Coronavirus: Lopalco sui contagi dall’estero

L’epidemiologo a capo della task force della Regione Puglia sull’emergenza ha sottolineato come nei primi giorni di agosto quasi tutti i casi positivi del territorio sono stati relativi a cittadini che per motivi di lavoro, ma soprattutto per fare qualche giorno di vacanze, si sono spostati fuori dall’Italia. Una circostanza che ha causato la riaccensione epidemica che in Puglia si era già spenta nonché l’abbassamento dell’età dei contagiati.

Lopalco ha spiegato che i casi riguardano soprattutto giovani, quasi tutti asintomatici o al massimo con qualche linea di febbre. La situazione degli ospedali rimane quindi sotto controllo, ma questo non deve spingere ad abbassare la guardia. A tal proposito ha suggerito ai ragazzi di fare attenzione e di restare nella nostra nazione a trascorrere le ferie: “Se per un anno non facciamo le vacanze all’estero non credo accada nulla.

Rimaniamo nella nostra regione o comunque in Italia“.

A lanciare l’allarme sulla minor sicurezza di alcuni paesi sono stati gli stessi giovani rimasti contagiati. Uno dei positivi tornato da Corfù ha per esempio raccontato che nessuno sull’isola utilizzava le mascherine, non c’era distanziamento e i locali non erano controllati. Per identificare subito all’arrivo i turisti positivi rientrati dall’estero, il ministro Speranza ha avviato la procedura per effettuare i test rapidi a chi proviene dai suddetti paesi.