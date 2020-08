Lascia i figli piccoli da soli sul balcone e va a fare la spesa: una mamma di Rimini è stata denunciata per abbandono di minori.

Una mamma è stata denunciata a Rimini per aver lasciato i suoi figli piccoli sul balcone da soli per poi uscire e andare a fare la spesa. Per liberarli sono intervenuti i Vigili del Fuoco che, entrando in casa, hanno visto che c’era un altro bambino di età ancora inferiore.

Mamma lascia figli sul balcone

L’episodio ha avuto luogo lunedì 1 agosto in via dell’Acquario. La donna ha chiuso sul terrazzo i suoi bimbi di 2,3 e 5 anni lasciandoli sotto il sole nell’ora di punta. Ad accorgersi di loro sono stati alcuni vicini di casa della famiglia che hanno sentito le urla e i pianti dei piccoli e hanno anche lanciato loro delle bottigliette d’acqua.

Hanno quindi dato l’allarme alle forze dell’ordine che, insieme ai Vigili del Fuoco, sono subito giunte sul posto per soccorrere i bambini. Tramite un’autoscala i pompieri hanno raggiunto il balcone e li hanno portati a terra, per poi alzare la serranda della finestra e scoprire che all’interno dell’abitazione vi era un quarto figlio, ancora più piccolo, che dormiva nella culla.

Presenti sul posto anche i sanitari dei 118 che hanno precauzionalmente visitato tutti i bimbi.

Dopo pochi minuti è comparsa la madre con le buste della spesa. La donna ha spiegato di essere uscita soltanto per mezz’ora e di aver affidato i figli ad un’amica vicina di casa che però si è scoperto non essere in possesso delle chiavi della sua casa. Gli agenti di Polizia l’hanno denunciata a piede libero con l’accusa di abbandono di minori.