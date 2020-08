Nuova impennata di contagi di coronavirus in Puglia, con 26 positivi su 690 tamponi.

Nuova impennata di contagi di coronavirus in Puglia. L’infezione da Covid-19 è tornata a spaventare la regione. Dopo i 9 positivi su 1369 tamponi effettuati, a distanza di un giorno sono stati registrati 26 nuovi contagiati su 690 tamponi.

I numeri sono in crescita e la popolazione inizia a preoccuparsi. Ovviamente è importantissimo continuare a rispettare le norme in vigore per cercare di limitare il più possibile i contagi.

Impennata di contagi in Puglia

Ci sono 11 positivi in provincia di Bari, 9 positivi in provincia di Foggia e 6 in provincia di Lecce. Non sono stati registrati decessi, ma stanno ricominciando i ricoveri in terapia intensiva.

Sono le informazioni del bollettino epidemiologico quotidiano sul coronavirus, reso noto dalla Region a seconda delle informazioni di Vito Montanaro, direttore del dipartimento Promozione della Salute. Il numero dei decessi rimane fermo a 554 dall’inizio dell’emergenza, ma sale un po’ di preoccupazione per questa nuova impennata.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 256.997 tamponi. I pazienti guariti sono 3.973 e i casi attualmente positivi sono 213, di cui 37 ricoverati e lo 0,5% in terapia intensiva. In Puglia il totale dei casi di coronavirus è stato di 4.740 persone, con un picco più alto nella provincia di Bari e di Foggia. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure del caso per l’acquisizione delle notizie epidemiologiche e anamnestiche per riuscire a rintracciare tutti i contatti stretti di tutte le persone che sono state trovate positive.

Tutti coloro che sono entrati in contatto con queste persone devono essere messi in quarantena fino a nuovo ordine.