Ragazzo preso per il collo da poliziotto, sospetta motivazione razzista

Sta suscitando polemiche il video che ritrae un poliziotto immobilizzare un ragazzo con una controversa presa simile a quella degli agenti Usa.

Ha suscitato un vespaio di polemiche nelle ultime ore un video che immortala un poliziotto immobilizzare un ragazzo 21enne di origine cubana con una presa al collo simile a quella adoperata dalle forze dell’ordine statunitensi, finita recentemente sotto i riflettori per la sua pericolosità soprattutto dopo la morte di George Floyd.

Il filmato è stato realizzato a Vicenza lunedì 10 agosto e secondo le testimonianze finora ascoltate il giovane avrebbe dapprima fatto una battuta nei confronti degli agenti, per poi successivamente rifiutare di rendere le proprie generalità. Il sospetto principale è che il poliziotto abbia agito in maniera sproporzionata alle reali necessità, guidato da una motivazione di tipo razziale.



Vicenza, polemiche per ragazzo immobilizzato da poliziotto

Stando alle ultime ricostruzioni della vicenda sembrerebbe che i due agenti fossero intervenuti per sedare una rissa tra due uomini davanti a un supermercato nel centro della città veneta, quando a un certo punto – secondo quanto riportato da L’Eco vicentino – uno dei poliziotti si sarebbe risentito per una battuta fatta da uno dei giovani li presenti, tutti estranei alla rissa per cui erano intervenute le forze dell’ordine.

È stato allora che, al rifiuto del ragazzo di consegnare i documenti, l’agente ha cercato di immobilizzarlo prendendolo per il collo. Nella descrizione del video postata sui social, un amico del giovane spiega infatti: “Senza alcun motivo questo poliziotto in divisa ha chiesto documenti al mio migliore amico toccandolo.

Ovviamente lui non centrando niente con l’avvenimento accaduto 10 minuti prima, cioè una rissa, sì è rifiutato dopo un battibecco dove il poliziotto stava già iniziando a toccarlo lo prende e comincia a strozzarlo, a sto punto io ed un mio amico ci avviciniamo per staccarlo e lui cerca di estrarre la pistola verso di me“.

Il 21enne, residente con la famiglia in un comune dell’alto vicentino, è poi stato lasciato andare a seguito delle proteste dei suoi amici, venendo tuttavia fermato poco dopo da un’altra pattuglia della Polizia che lo ha arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e condotto agli arresti domiciliari.

Stando a quanto riportato dalla stampa locale, il giovane sarà già processato mercoledì per direttissima.