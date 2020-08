La sala sismica dell'Ingv ha registrato un terremoto in Calabria di magnitudo 3.7 chiaramente avvertito dalla popolazione.

Forte scossa di terremoto in Calabria: trema nella notte il Parco nazionale della Sila. Il sisma è stato registrato in provincia di Cosenza con epicentro ad Aprigliano. Il terremoto in Calabria, secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha avuto una magnitudo di 3.7.

La terra ha tremato alle ore 3 e 36.





Terremoto in Calabria: l’epicentro

La scossa ha avuto ipocentro a 17 km di profondità e, come già accennato, epicentro tra i Comuni di Aprigliano e Pietrafitta, in provincia di Cosenza.

Al momento non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose. La scossa è stata seguita due minuti dopo da una replica di magnitudo 3.

Il sisma su Twitter

Il terremoto in Calabria è stato avvertito chiaramente dalla popolazione, tanto che su Twitter diversi utenti hanno scritto: “Cosenza: dopo le due scosse di terremoto non riesco più a prendere sonno! Come state, il terremoto l’avete sentito, tutto bene?”.

Nella notte la terra ha tremato anche in Puglia con una lieve scossa di magnitudo 2.4 registrata a Rodi Garganico in provincia di Foggia alle 4 e 16.

Le raccomandazioni degli esperti

Il terremoto in Calabria è stato localizzato dalla sala sismica dell’Ingv di Roma. Proprio l’Ingv sul proprio portale sottolinea i comportamenti da seguire in caso di sisma in casa.

“È stato osservato – hanno scritto gli esperti – che in caso di eventi sismici di intensità media o elevata, molti dei danni e dei feriti avvengono per la caduta di oggetti e mobili all’interno delle abitazioni e dei posti di lavoro. Con qualche semplice accorgimento è possibile ridurre il rischio di ferirsi”.