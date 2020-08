Viviana Parisi è stata ritrovata senza vita nella giornata di sabato 8 agosto a Caronia, mente del figlio Gioele non vi è nessuna traccia

Le incognite sul figlio Gioele

Dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Viviana Parisi le ricerche per trovare Gioele sono ripartite da zero, dal luogo in cui è stato ritrovato il cadavere della donna, fin ad arrivare a Torre Lauro, nelle colline sopra Caronia e sotto il punto dell’autostrada dove Viviana aveva abbandonato la sua Opel grigia nel corso della mattina di lunedì 3 agosto. Nel frattempo gli investigatori hanno proseguito le indagini anche su Sant’Agata di Militello, dove la donna ha fatto una sosta di 22 minuti dal percorso autostradale.

Le telecamere di esercizi commerciali di Milazzo hanno inquadrato l’auto, la targa, e un braccio, che si pensa essere proprio di Viviana, ma non viene inquadrato il bambino. Non vi è quindi la certezza che il bambino fosse con la donna, finendo per porre tanti interrogativi: la donna ha lasciato Gioele da qualche parte prima di rientrare in autostrada? Lo ha lasciato a qualcuno? Il bimbo era in macchina con lei?

La speranza, infatti, è che Gioele non fosse con lei.

Alle 10.52, Viviana rientra in autostrada e poco dopo la sua vettura inizia a sbandare, finendo per tamponare un furgoncino di operai. I due uomini corrono a piazzare i triangoli per segnalare ad altri automobilisti l’incidente e di Viviana Parisi non vi era più traccia. Proprio questo continua ad essere uno dei punti della ricostruzione dei fatti a destare maggiori dubbi, in quanto i due uomini hanno dichiarato di aver visto la donna allontanarsi, ma di non avere visto un bambino.

I dubbi man mano che le indagini proseguono sono sempre più numerosi e tutte le piste sono valide. Si attende quindi l’esito dell’autopsia per cercare di ottenere indicazioni utili per il proseguimento delle ricerche di Gioele.