Tragedia in provincia di Sondrio, dove nella giornata del 12 agosto tre persone hanno perso la vita dopo essere state travolte da una frana occorsa a nel comune Chiareggio, in Valtellina. Secondo l’Areu ci sarebbe anche un bambino di 5 anni in gravi condizioni di salute.