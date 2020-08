Il tir tampona sei auto sul tratto di strada dell'A12, provocando un incidente a catena che coinvolge una famiglia, al momento fuori pericolo.

Un tir tampona 6 auto sull’A12, in direzione Genova, provocando un tamponamento a catena tra i caselli di Chiavari e Rapallo. Il fatto è accaduto verso le 11 di mattina di mercoledì 12 agosto. Secondo i primi rilevamenti, sono 5 i feriti, tutti componenti della famiglia a bordo della prima macchina tamponata.

Madre e piccola sono stati trasportati in ospedale, ma non sono in pericolo di vita. Il padre si trova ancora all’interno dell’auto.

A12, tir tampona 6 auto: coinvolta una famiglia

Sull’A12 un tir tampona un auto, provocando così un effetto a catena che coinvolge 6 vetture. L’incidente è avvenuto mercoledì 12 agosto verso le 11, sul tratto di strada tra i casellli di Chivari e Rapallo, direzione Genova.

Secondo quanto ricostruito, il conducente del mezzo pesante avrebbe perso il controllo, tamponando così 6 auto davanti a lui.

Ancora non è chiara la causa dell’incidente. Secondo i primi rilevamenti, sono rimasti coinvolti i 5 membri della famiglia a bordo della prima auto tamponata.





Le condizioni dei feriti

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118 e i Vigili Del Fuoco.

Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso al traffico. Nel frattempo, i vigili hanno estratto dalle lamiere la madre e la piccola della famiglia rimasta convolta nel’incidente.

Entrambe sono state trasportate d’urgenza con l’elicottero all’ospedale Gaslini, ma non versani in condizioni gravi. Anche l’altro bambino in seguito è stato trasportato in ospedale per degli accertamenti. Il padre invece si trova ancora all’interno dell’abitacolo.