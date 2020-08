Ad Amalfi il sindaco rende obbligatoria all'aperto la mascherina. Una decisione che potrebbero emulare anche gli altri sindaci della Costiera.

Su sua disposizione diretta, il sindaco di Amalfi Daniele Milano ha deciso di rendere obbligatoria la mascherina anche all’aperto fino al 24 agosto. Un provvedimento preso per scongiurare possibili aumenti dei contagi durante il weekend di Ferragosto e che altri sindaci della Costiera Amalfitana stanno pensando di attuare fino a settembre, per ridimensionare un ulteriore aumento di casi in Campania.

Sindaco di Amalfi: “Mascherina obbligatoria all’aperto”

Fino al 24 agosto ad Amalfi la mascherina sarà obbligatoria, soprattutto all’aperto. Questa è la disposizione annunciata dal sindaco della città campana Daniele Milano. Una decisione presa soprattutto in via precauzionale per scongiurare possibili aumenti dei contagi dovuti all’affluso di persone previste per Ferragosto.

Il sindaco di Amalfi però è in buona compagnia. Il provvedimento, infatti, sarebbe stato accettato anche dal resto dei sindaci della Costiera Amalfitana che già nei prossimi giorni potrebbero attuare la stessa disposizione fino al 24 agosto.





Chiuso negozio del centro storico

Intanto proprio ad Amalfi un negozio di souvenir ha chiuso in via precauzionale. I membri della famiglia proprietaria dell’esrecizio commerciale sono in attesa dei tamponi. Al momento, dei 5 componenti, solo uno è risultato positivo e appartenente alla rete di contatti di alcuni contagi di Sant’Antonio Abate, diventata zona rossa.

In attesa dei risultati, in Campania si continua ad effettuare tamponi per turisti provenienti da aree extra Schengen: A Ravello è risultato positivo un 19enne, sbarcato dalla Croazia.