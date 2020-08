Coronavirus: 10 ragazzi positivi in Lombardia rientrati dalla Croazia

Sono dieci i casi positivi di coronavirus riscontrati in un giorno in Lombardia relativi a ragazzi tornati da viaggi in Croazia.

Continuano ad emergere casi di cittadini positivi al coronavirus dopo essere rientrati in Italia dall’estero, soprattutto da Grecia, Croazia e Spagna: gli ultimi dieci sono stati riscontrati in Lombardia, che nella giornata di mercoledì 12 agosto ha registrato un lieve aumento dei contagi così come dei ricoveri.

Coronavirus in Lombardia: positivi tornati dalla Croazia

Si tratta in particolare di tre ragazzi i Lodi e sette di Brescia, tutti contagiati dopo una vacanza sull’isola di Pag. Per quanto riguarda i casi nel bresciano, una ragazza si trovava su uno dei tre pullman che hanno fatto rientro in Italia la prima settimana di agosto. Lo stesso che ha preso un giovane emiliano che al rientro era risultato positivo al tampone dopo aver accusato i primi sintomi.

Gli altri sei ragazzi contagiati facevano invece parte invece di un gruppo rientrato lunedì 10 agosto che l’azienda sanitaria ha deciso di testare, data la concomitanza della località e della tipologia di vacanza.

Al momento non risultano altri ragazzi in vacanza in Croazia con i tour operator bresciani Sand e Amico Viaggi, e coloro che dovevano partire il 21 agosto hanno chiesto l’annullamento del viaggio. Quanto invece ai positivi di Lodi, sono tre ragazzi tutti asintomatici che facevano parte di una comitiva di 150 giovani, soprattutto studenti.

Alcuni di questi ultimi hanno manifestato i primi sintomi e così si è provveduto a effettuare il tampone agli altri, riscontrando le 3 positività nel lodigiano. Diverse persone che stavano per partire per Ferragosto alla volta della Croazia stanno quindi cercando di disdire la vacanza.

L’Ats di Milano è impegnata a cercare di avere chiara la mappa del contagio e di tracciare i contatti avuti dai ragazzi. Intanto il governo, dopo aver incontrato le Regioni, ha stabilito l’obbligo di effettuare il tampone a chi torna da Grecia, Spagna, Croazia e Malta.