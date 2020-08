Il marito di Viviana Parisi ha annunciato di mettersi anch'egli alla ricerca del figlio Gioele insieme ai suoi fratelli.

Non si dà pace Daniele Mondello, il marito di Viviana Parisi, dopo il ritrovamento del cadavere della compagna e la sparizione del figlio Gioele. Ritenendo come la cognata della vittima che le ricerche siano partite troppo tardi, ha affermato che andrà personalmente a cercare il piccolo perché “devo ritrovarlo e la mia speranza è che sia ancora vivo“.

Viviana Parisi: il marito su Gioele

“Non può lasciarmi anche il mio bambino“, ha detto straziato. Pur non avendo idea di dove possa essere Gioele, ha spiegato che il fatto che non sia stato trovato accanto al corpo della mamma lo fa pensare che la donna possa averlo lasciato in un’altra zona non ancora battuta dai gruppi di ricerca. Per questo ha dichiarato che sua sorella e suo fratello sono andati con altri amici a cercarlo in modo autonomo e indipendente dalle squadre già in campo.

“Io non li ho seguiti, non ho la forza“, ha fatto sapere, pur spiegando che se non dovessero trovarlo si unirà a loro. Sulla sorte di Viviana, Daniele non crede che sia stata uccisa ma nemmeno che abbia voluto suicidarsi. Secondo lui potrebbe essersi trattato di un incidente che ha portato la donna a cadere e provocarsi una ferita letale.

Ha poi spostato l’argomento sulla depressione che l’aveva colpita durante il lockdown.

Un periodo in cui temeva molto che il coronavirus potesse colpire i suoi cari e che l’ha vista affidarsi alla religione praticando e leggendo la Bibbia. I malesseri invece, ha continuato il marito, non erano quotidiani ma saltuari, e comunque in una forma non preoccupante. “Una volta l’ho accompagnata a seguire una terapia e anche un breve ricovero. Ma, ripeto, non ho visto rischi“, ha spiegato. Anche in famiglia i rapporti tra loro non sembravano avere problemi.

Su telefono sequestrato dalla Polizia, ha assicurato Daniele, gli investigatori “troveranno solo messaggi d’amore“.