Dopo che da cinque giorni non mangiava né beveva perché gli era finita la pensione un anziano residente ad Agrigento ha deciso di chiamare la Polizia.

Era rimasto senza cibo dopo che anche gli ultimi risparmi erano finiti; così per cinque giorni un anziano residente ad Agrigento non ha né mangiato né bevuto, fino a quando dei volenterosi poliziotti non hanno deciso di fargli la spesa facendogli sentire un po’ di calore umano in queste calde giornate agostane.

Gli agenti della sezione Volanti hanno così concretizzato il loro motto “Esserci sempre”, mostrandosi vicini a un cittadino in evidente difficoltà.





Anziano rimane senza cibo ad Agrigento

Stando a quanto riportato dalle testate locali, l’anziano avrebbe telefonato ormai allo stremo delle forze al numero unico di emergenza 112, spiegando di vivere da solo in un abitazione nel centro storico e di essere in precarie condizioni economiche a causa delle pensione minima.

Proprio con gli ultimi soldi della pensione era riuscito a pagare le utenze e l’affitto della casa, ma non era rimasto più niente per comprare i generi di prima necessità e così da ben cinque giorni non mangiava né beveva.

A quel punto una pattuglia della Polizia ha deciso di intervenire recandosi in un negozio di alimentari della zona per comprare all’anziano acqua, pane, latte, pasta e scatolame vario con cui potesse sfamarsi per i prossimi giorni.

Un gesto al quale ha collaborato anche il gestore del negozio, che sapute le difficoltà in cui vive l’anziano ha deciso di donare gratuitamente la spesa fatta dai poliziotti. Gli agenti si sono così recato dall’uomo, che non ha potuto trattenere la gioia nel vederli varcare la soglia della sua abitazione con del cibo con cui finalmente potersi sfamare.