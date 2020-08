Nella giornata del 13 agosto più di 2.000 residenti campani hanno segnalato il loro rientro dall'estero alle Asl di competenza.

Risultano essere oltre 2.000 i soggetti rientrati da paesi esteri in Campania, secondo le segnalazioni pervenute all’Asl. La nuova ordinanza del 12 agosto dispone l’obbligo di quarantena nella regione per i rientrati dall’estero. La disposizione, volta a combattere il coronavirus, durerà fino al prossimo 31 agosto.

Lo stesso provvedimento si rivolge anche ai cittadini tornati dall’estero 14 giorni prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza. Anche loro, infatti, sono tenuti a segnalare il loro rientro all’Asl competente.



Coronavirus Campania: le segnalazioni all’Asl

In data 13 agosto, sono giunte ben 2.341 segnalazioni all’Asl.

Esse sono divise in tal modo: 408 all’Asl Napoli 1, 430 all’Asl Napoli 2, 133 all’Asl Benevento, 243 all’Asl Avellino, 390 all’Asl Caserta e 547 all’Asl Salerno. In data 13 agosto sono stati effettuati 131 tamponi. Gli esiti dovrebbero essere disponibili nella giornata del 14 agosto. Effettuati, inoltre, 25 test sierologici. La regione Campania ha informato come prima del 12 agosto siano stati 38 i positivi rientrati dall’estero.





Obbligo di quarantena

Secondo la nuova disposizione, tutti i residenti rientranti dall’estero fino al prossimo 31 agosto sono obbligati ad autosegnalarsi al dipartimento di prevenzione della Asl competente in 24 ore. I diretti interessati saranno sottoposti alla somministrazione del test sierologico e/o tampone.

Saranno, inoltre, monitorate le loro condizioni di salute. I residenti campani in questione saranno dunque obbligati a osservare un isolamento domiciliare pari a 14 giorni. Tuttavia, l’isolamento potrà essere interrotto anticipatamente nel momento in cui i risultati dei tamponi siano negativi.