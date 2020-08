Il Coronavirus, non si è attenuato. Lo ha dichiarato l’immunologo Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas.

Il Coronavirus, in questi ultimi mesi non si è indebolito ed è vietato abbassare la guardia. Questo è quello che ha dichiarato a proposito del Coronavirus, l’immunologo dott. Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas. Nei giorni scorsi era intervenuto in diretta social durante “il caffé del mercoledì della Fondazione Einaudi”.

In effetti, la recente impennata dei contagi nelle ultime settimane, non ci potrebbe far pensare diversamente. La diminuzione degli effetti del Covid, è dovuta a fattori esterni al virus, in particolare al comportamento delle persone che hanno attuato per evitare la propagazione del contagio.

Mantovani: “Vietato abbassare la guardia”

“Il virus non solo non è sparito, ma non è nemmeno diventato più gentile: non si è attenuato”. Quelle dell’immunologo Mantovani sul Coronavirus, sono parole importanti che ci invitano a non abbassare la guardia e neppure a dismettere preziose abitudini come il distanziamento sociale e l’utilizzo della mascherina.

Sempre secondo quanto ha dichiarato recentemente il Coronavirus, si è attualmente stabilizzato anche se nelle ultime ricerche, è emersa una mutazione, la 614G, che potrebbe rendere la manifestazione dei contagi in modo se vogliamo ancora più aggressivo.

Aumento dei contagi da non sottovalutare

Della stessa opinione dell’immunologo Mantovani è il primario del Sacco di Milano Massimo Galli, che ha dichiarato che l’aumento dei contagi di questi giorni non è da sottovalutare. Inoltre è già possibile notare un incremento dei ricoveri in terapia intensiva e ancora più preoccupante l’abbassamento dell’età media.

Il Coronavirus, solo nelle scorse due settimane, ha registrato ben 9 città con un Rt superiore a 1 e 225 nuovi focolai.