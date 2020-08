Una 20enne di origine marocchina è annegata nel Lago Maggiore risucchiata dalle correnti. Grave choc per la madre che ha assistito alla tragedia.

Nel pomeriggio di venerdì 14 agosto una 20enne è morta annegata nelle acque del Lago Maggiore, sulla spiaggia di Ariolo. Alla tragica scena ha assistito la madre di 41 anni, che ha accusato un malore per lo choc e trasportata in ospedale per degli accertamenti.

Immediato il soccorso della Guardia Costiera, ma purtroppo per la ragazza non c’è stato nulla da fare. Il suo corpo è stato ritrovato a 6 metri di profondità, risucchiato dalle correnti.

20enne muore annegata nel Lago maggiore

Una 20enne di origine marocchina è morta annegata nelle acque del Lago Maggiore, sulla spiaggia di Ariolo. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di venerdì 14 agosto, quando la ragazza verso le 17.30 era entrata in acqua, ma trovandosi subito risucchiata dalla corrente.

La 20enne che probabilmente non sapeva nuotare, è scomparsa in un punto dove l’acqua è profonda.

Purtroppo la madre ha assistito alla tragica scena, svenendo a causa del forte choc. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, oltre ai Vigili del Fuoco e l’elisoccorso che hanno trasferito la donna in Ospedale di Como per vari accertamenti clinici. La Guardia Costiera ha prontamente nun nucleo operativo sul luogo dell’incidente, ma purtroppo i sommozzatori hanno ritrovato il corpo senza vita poche ore dopo ad una profondità di 6 metri.





La salma della 20enne, una volta recuperata da un sommozzatore è stata portata in barca sulla sponda di Ranco, dove il magistrato ha certificato le formalità legali relative al decesso e una volta effettuata l’autopsia, ha poi riconsegnato il corpo alla famiglia.