Cagnolina legata ad un palo sotto il sole a Roma salvata e adottata dal poliziotto.

Una cagnolina è stata legata ad un palo e abbandonata sotto il sole cocente di Roma. Per fortuna questa straziante storia che ha come protagonista una cucciola di meticcio, vittima della cattiveria umana, ha avuto un lieto fine. La cucciola è stata salvata da un poliziotto, che ha deciso di adottarla e tenerla con sé.

Un gesto davvero di grande bontà e di grande cuore, che regalerà una vita serena e felice a questa povera cagnolina, abbandonata senza pietà.

Cagnolina abbandonata a Roma

Gli agenti del commissariato San Giovanni, diretti da Mauro Baroni, si sono resi conto della presenza della cagnolina in strada. Una cucciola di un anno, completamente distrutta dal caldo e senza la possibilità di trovare un riparo in quanto legata. I poliziotti hanno immediatamente soccorso l’animale con acqua e cibo, per poi attivare gli enti comunali per il controllo sanitario. Il cane era sprovvisto di microchip e, dopo le prime cure, è stata temporaneamente mandata al Canile Municipale perché era impossibile risalire al proprietario.





Nei giorni seguenti uno dei due poliziotti intervenuti nell’operazione di soccorso dell’animale, ha continuato a seguire la cagnolina con frequenti visite al Canile Municipale. Tra loro si è instaurato un forte legame e di conseguenza ha chiesto di poterla adottare.

La cucciola è stata chiamata Maggie e ha finalmente ottenuto il suo lieto fine. Ora è stata affidata definitivamente a Michele, assistente della Polizia di Stato, ma è diventata una frequente e molto amata ospite del commissariato San Giovanni.