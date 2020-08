Mentre stava rimuovendo alcuni ostacoli sulla A1 poco lontano da Roma, un agente della Polstrada è stato investito da un'auto.

Intorno alle 19:30 di sabato 15 agosto un agente della Polstrada è stato investito da un’auto sulla diramazione Roma Nord dell’A1 all’altezza del chilometro 15. L’uomo si trova ricoverato in terapia intensiva in gravi condizioni.

Agente investito a Roma

Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, l’agente stava rimuovendo dalla carreggiata alcuni detriti dopo aver regolarmente chiuso il tratto di strada interessato, quello tra Castelnuovo di Porto e Settebagni in direzione della Capitale. All’improvviso però una Citroen è sopraggiunta ad alta velocità sulla corsia di emergenza e lo ha travolto. Gli altri poliziotti presenti sul luogo hanno sottoposto il conducente della vettura al test per l’assunzione di alcol e droga e fermato sia lui che l’altro passeggero.

Non è noto se le analisi abbiano dato esito negativo o positivo.

L’uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità, fa parte della sottosezione di Roma Nord. I sanitari del 118, tempestivamente intervenuti sul luogo dell’incidente, hanno fornito i primi soccorsi per poi trasportarlo con l’elicottero al Policlinico Gemelli. Qui l’agente, che ha subito un grave trauma cranico, è ricoverato in terapia intensiva e le sue condizioni sarebbero gravi.

Intanto sulla D18 Diramazione Roma Nord la circolazione è rimasta interrotta per circa due ore per consentire l’intervento dei soccorsi sanitari, della polizia stradale e degli addetti alla viabilità della Direzione di Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. Soltanto alle 21:30 il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente su tutte le corsie.