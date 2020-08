Una bambina di 13 anni è annegata nelle acque del Lago Maggiore: il suo corpo è stato trovato a dieci metri di profondità.

Tragedia nel Lago Maggiore, precisamente tra Germignaga e Luino, dove una bambina di 13 anni è annegata dopo essersi tuffata. Dopo averla recuperata in fin di vita, i soccorritori l’hanno portata in ospedale dove i medici hanno constatato il decesso.

Bambina annegata a Germignaga

La ragazza stava facendo un bagno in acqua vicino alla foce del Tresa quando ad un certo punto, verso le 16.50 di sabato 15 agosto 2020, dalla riva i presenti l’hanno vista in difficoltà. Un uomo è intervenuto per salvarla ma senza riuscirci, così sul posto sono tempestivamente giunte diverse squadre dei Vigili del Fuoco, gli specialisti del soccorso acquatico e il reparto volo Lombardia con il Drago 84.

Le ricerche durate per parecchi minuti hanno condotto al ritrovamento del corpo della giovane, di origine egiziana ma residente a Miano, e al suo successivo recupero a circa dieci metri di profondità. I sommozzatori l’hanno affidata alle cure dei sanitari del 118, nel frattempo giunti con un’ambulanza, un’automedica un l’elicottero.

Dopo i primi tentativi di rianimarla sul posto, hanno optato per trasportarla d’urgenza in ospedale al Pronto Soccorso dell’ospedale di Luino, dove è giunta in condizioni disperate.

I medici però non hanno potuto fare nulla se non constatare la morte della ragazza.

Vicenda analoga il giorno prima

Soltanto ventiquattrore prima una ragazza di 20 anni era annegata nelle acque del Lago Maggiore nei pressi di Arolo di Leggiuno. Dopo essersi tuffata davanti alla famiglia senza più riemergere, i soccorritori hanno recuperato il suo corpo senza vita.

.